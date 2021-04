Abuelita youtuber de 87 años pide ayuda para que vean sus videos y poder sobrevivir

Guerrero.- Doña Ninfa es una mujer de 87 años de edad que vive en el estado de Guerrero, ella se dedica a subir videos a YouTube, en su última publicación ha pedido a todos sus suscriptores y público en general que vean sus videos y compartan para que ella pueda tener un ingreso económico, ya que por su edad no le permiten trabajar.

La youtuber de la tercera edad sube videos de como preparar comidas al estilo de Guerrero, lugar donde ella video, ella quiere que su trabajo sea pagado por YouTube ya que por su avanzada edad no puede trabajar.

En uno de sus videos que subió en su canal de YouTube Doña Ninfa cuenta que ella abrió su canal en agosto de 2019 pero no tenía cómo hacer sus videos, fue hasta abril del 2020 que pudo subir el primero.

Al principio todo iba bien, ella se sentía feliz ya que sus videos estaban siendo vistos además de que al poco tiempo llegó a los 400 suscriptores, y hasta dos mil vistas, pero empezó a nota que en diciembre las reproducciones no llegaban a trescientos, cosa que la puso muy triste, pero tiene la esperanza de que la ayuden.

"Me miraba mucha gente, en poco tiempo llegué a 100 suscriptores. En septiembre de 2020 algunos de mis vídeos tienen más de 2 mil vistas y gracias a ustedes pude llegar en octubre de ese mismo año a 4 mil suscriptores", dice doña Ninfa en su video.

La señora Ninfa espera que las personas se puedan suscribir y ver sus videos para que ella pueda tener un ingreso económico para poder mantenerse.

Como ustedes saben, yo soy una persona mayor y pobre, que ya no puedo trabajar", dice Doña Ninfa en el video.

"Soy feliz haciendo las recetas, una ayudita no estaría mal porque yo ya no me puedo ganar ni un peso en otra cosa. Es para mí como un trabajo, porque de lo poquito que tengo, me pongo a hacer la comidita, para que vean cómo se hace en Guerrero. Yo sólo les pido que me apoyen reproduciendo mis videos y compartiendolos con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan ver y preparar mis comidas"

Si deseas apoyar a Doña Ninfa sigue su canal oficial, tras la publicación del video se han hecho muchas cuentas falsas que engañan a las personas, pero aquí te decimos cual es la oficial.

Canal de doña Ninfa: Cocinando con Ninfa