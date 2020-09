Abuelito festeja su cumpleaños 92 con fiesta del Chavo del 8 y se vuelve viral

Brasil.- Al estilo de la vecindad, un abuelito festejó su cumpleaños numero 92 con fiesta temática del Chavo del 8, lo increíble es que no se trata de un mexicano, si no de un hombre originario de Brasil que es gran seguidor del trabajo del cómico, Roberto Gómez Bolaños.

Se trata de Francisco dos santos, quien ahora tiene 92 años y que se volvió viral en redes sociales pues hasta se vistió del entrañable personaje. En las fotografías se puede ver al hombre de avanzada edad con la tradicional camiseta de rayas, un pantalón corto y obviamente el gorrito.

Fue su nieta de nombre Marcela, quien tomó las fotografías y las publicó en Internet, sin imaginar que tendrían tanto impacto entre los usuarios.

Se puso de humor, se metió en el personaje. Fue realmente genial. No me lo esperaba y me gustó mucho" comentó una de sus nietas a medios locales.