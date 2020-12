Abuelito llora de rodillas la muerte de su caballo; "era su amigo y familia"

El Salvador.- Un lamentable hecho ha conmovido a miles de personas de todo el mundo, se trata de la historia de Don Carmelo, un hombre de avanzada edad que perdió a su caballo, animal que consideraba su gran amigo y hasta parte de su familia. El abuelito protagonizó un desgarrador llanto que lo volvió viral en Internet.

No siempre que alguien se convierte en tendencia de redes sociales es por algo positivo, desafortunadamente las tragedias también pueden recorrer los cinco continentes. Ese fue el caso de Don Carmelo, un hombre dedicado a la venta de lácteos, originario de El Salvador, que vio morir a su caballo el pasado miércoles 2 de diciembre.

Sin importar donde se encontraba, al abuelito se arrodilló en medio de la calle y con los brazos hacia el cielo lloró perdidamente la partida de Trencito, su caballo al cual quería como alguien de su familia ya que juntos recorrieron por muchos años las calles de la ciudad de Ahuachapán.

De acuerdo a información de medios locales, la salud de Don Carmelo se vio afectada hace tres años cuando su reumatismo de agravó a tal grado de no poder caminar por esa razón Trencito se convirtió en algo fundamental en su vida, ya que tenía que seguir ganándose la vida vendiendo sus productos.

Me hinqué en el pavimento para darle gracias a Dios por los días que me lo había prestado. Era mis canillas porque no puedo caminar. Después de Dios, me ayudaba para mantener a mi esposa. Ella se puso a llorar porque los dos somos ancianos. Los dos nos pusimos a llorar...no puedo, de nada me serviría hacer venta, como no puedo caminar. Mis pies eran el caballo.(Los vecinos) me decían que me lo cambiaban o me lo compraban, pero les decía que no.", comentó para el medio extranjero ElSalvador.com