Actor interpreta canciones de Disney pero en modo cuarentena VIDEO

Estados Unidos.- El actor Kurt Tocci se divirtió con personajes icónicos de Disney que los retrataron en cuarentena en medio del brote de coronavirus.

En un video que compartió en las redes sociales el martes, Tocci se vistió con disfraces y canciones actualizadas de películas clásicas de Disney como "El Rey León", "La bella y la bestia" y "La sirenita". desde los confines de su casa.

Nadie limpia como Gaston, cuarentenas como Gaston, ¡nadie deja de propagar COVID-19 como Gaston!. Tocci canta una versión actualizada de "Gaston" como LeFou.

"Soy especialmente bueno para aislarme a mí mismo", Gaston flexiona sus músculos en el espejo del baño después de haber desinfectado la cocina.

Otras actuaciones del virus Disney incluyen a él cantando "A Whole New World" como Aladdin, "Be Our Guest" como Lumiere y "Go The Distance" como Hercules, que canta sobre las luchas del distanciamiento social.

No dejes que entren amigos, mantén las cosas realmente limpias, quédate adentro porque estamos en cuarentena. "Let It Go.

AFP

La princesa "Frozen" continuó: "Solo quédate en casa, quédate en casa, no puedes salir más. Solo quédate en casa, quédate en casa, todos tus planes ya no existen.

¡No es justo! ¡Tenía planes hoy! Netflix onnnnnnnn- COVID necesita irse de inmediato ". El video ya ha sido visto más de 28 millones de veces.