Actriz de "Vecinos" denuncia a supuestos montachoques y la policía "no hace nada"

Usuarios de redes sociales se mostraron indignados ante la actitud del policía de tránsito quien no ayudó a la actriz y además de que el número de emergencia 911 no le brindaron apoyo a pesar de tener evidencia como fotografías y videos de los individuos.

"Aquí están los dos tipos que me acaban de chocar y no traen placas , que miedo porque son dos" dice la actriz en el video y se termina la grabación.

