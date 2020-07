Acusan a político de plagiar discurso de película en Argentina

Buenos Aires, Argentina.- Durante la conmemoración del día de la independencia en Argentina, el político Rodolfo Alejandro Torres esbozó un motivador discurso que incita a las personas a salir adelante y luchar contra la pandemia de Covid-19 que tanto aqueja al país y sus ciudadanos. Sin embargo, sus palabras hicieron eco entre algunos de sus compatriotas que terminó por descubrir la verdad.

El intendente de ciudad de El Carmen, fue expuesto en las redes sociales por presuntamente plagiar su discurso presidencial de la famosa película estadounidense “Día de la Independencia”, protagonizada por Will Smith.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En la conferencia, el político argentino dice: “Tal vez sea el destino que hoy 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”.

Sin embargo, el actor Bill Pullman, que interpreta al presidente en la película hollywoodense, proclama un discurso similar antes de mandar a los soldados a luchar contra la invasión extraterrestre.

#9DeJulio



El intendente Rodolfo Alejandro Torres municipio de El Carmen, situado a pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy. DIÓ UN DISCURSO POR EL 9 DE JULIO COPIANDO EL DISCURSO DE LA PELICULA "EL DIA DE LA INDEPENDENCIA". Ay ���� pic.twitter.com/mdJH5xsWBt — Kassandra Maggio (@KassandraPlay) July 10, 2020

"Quizás es el destino que hoy sea 4 de julio, y que ustedes vayan a pelear otra vez por nuestra libertad. No contra la tiranía, opresión o la persecución, sino contra la aniquilación. Peleamos por nuestro derecho a vivir, a existir y ganaremos un nuevo día. El 4 de julio ya no será conocido como un feriado estadounidense, sino que será el día en el que el mundo entero diga que no iremos en silencio hacia a la oscuridad, no nos entregaremos sin pelear. Vamos a seguir viviendo. Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia".

Te puede interesar: