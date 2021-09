¡Adiós a los stickers de la niña coreana! La mamá prepara una gran demanda

México.- Los memes y stickers de la "niña coreana" se volvieron virales en redes sociales como WhatsApp y la madre de la niña prepara una demanda.

De seguro alguna vez has visto los stickers de la famosa niña coreana, que se ha ganado internet con sus expresiones, pero ahora ya no podrás hacerlo más ya que la mamá de la pequeña influencer, busca demandar a todo aquel que siga distribuyendo material de Rohee (así se llama la niña) sin autorización.

La niña de cuatro años de edad, originaria de Corea del Sur, comenzó en 2019 cuando su madre decidió abrir una cuenta de Instagram con el nombre de Jinmiran, para compartir fotografías en los que se muestran sus diferentes caras y reacciones divertidas.

Sin embargo, debido a su fama, usuarios de redes sociales comenzaron a utilizar fotos de la "niña coreana" como memes y stickers, que representan estados de ánimo, pero esta acción fue desaprobada por su madre.

Por esto, desde hace algunos meses, la cuenta oficial de Jinmiran_ advierte no usar las fotografías sin autorización, solicitud que está escrita en la descripción de la cuenta que dice: "Don't copy and capture photos without permission". (No copiar ni capturar fotos sin autorización).

Sin embargo, el anuncio causó gran impacto entre todos sus millones de seguidores de la "niña coreana" y todos los días continúan apareciendo stickers y memes, por lo que la madre decidió tomar medidas legales en el asunto.

La niña se volvió viral en redes sociales por sus reacciones / Foto: Vía Instagram @jinmiran_

Los padres de Rohee ahora cuentan con los derechos sobre la imagen de su hija, incluso han comentado que @Jinmiran_ ya cuenta con contratos para anuncios publicitarios y hasta para participar en algunos programas de televisión, por lo que ellos son los únicos que tienen autorización de reproducir o usar las imágenes de la niña coreana.

Con esta medida, los padres tienen el poder de demandar a todo aquel que, sin autorización, distribuya stickers o memes de la "niña coreana", sobre todo si se hace con fines de lucro.