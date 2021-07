Adolescente es "bofeteada" por una gaviota en un juego mecánico

Estados Unidos.- Una gaviota voló directamente hacia la cara de una adolescente que se encontraba en un parque de diversiones en Wildwood, Nueva Jersey, los hechos fueron captados en video y se volvió viral en redes sociales.

El hecho ocurrió el 6 de julio en Morey's Piers en el juego mecánico "Sling Shot", que lanza a los visitantes a 120 kilómetros por hora en el aire.

Después de ser arrojadas en el juego de atracción como una bola de cañón humana, las dos chicas recogieron al pasajero adicional en el aire.

Leer más: Mala suerte: dos carros chocan contra su casa en 4 días y destruyen el frente

Georgia Reed, que estaba celebrando su cumpleaños, estaba ocupada gritando y no tenía idea de lo que le estaba pasando a su amiga Kiley Holman.

De alguna manera, Kiley se las arregló para quitarse el pájaro de la cara y la gaviota siguió su camino.

Kiley le dijo a Fox News :

"Sabía que no había vuelta atrás y simplemente me iba a golpear. No sabía qué hacer, así que esperé a que girara. Lo agarré y lo tiré rápido. Georgia me dijo que dejara de hablar porque pensó que iba a vomitar".

Mientras tanto, la madre de Georgia, Arena Reed, dijo que no se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que terminó el viaje.

La gaviota parecía estar ilesa y aleteó, dejando solo unas pocas plumas y una adolescente descontenta, que tampoco sufrió lesiones.

Leer más: Huérfanas empeñan las escrituras de su casa para pagar el funeral de su mamá

Georgia y Kiley dijeron al medio de noticias de televisión local que no tienen planes de volver a montar en el Sling Shot.