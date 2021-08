Adoptan a Picasso, el perro "imperfecto" que se ha vuelto viral en redes sociales

Estados Unidos.- Picasso, el perrito "imperfecto" que se volvió viral en redes sociales debido a la particular forma de su cara, la cual se encuentra torcida por una anomalía en la mandíbula superior, finalmente ha sido adoptado por una familia.

El cachorro resultado de una mezcla de pitbull, chihuahua y pomerania, ha sido denominado "perfectamente imperfecto" y ahora tiene un dueño cariñoso que le brindará la atención y los cuidados necesarios que merece.

El popular sabueso nació con el hocico torcido por deformidad en la mandíbula superior que lo hace tener una sobremordida que apunta hacia la izquierda y, lamentablemente, solo puede lamerse el lado izquierdo de la cara.

El nombre del perro está inspirado en el pintor y escultor español, pionero del cubismo, Pablo Ruiz Picasso, después de que sus rasgos faciales retorcidos se asemejaran a algunas de sus obras más reconocidas.

A pesar de su apariencia, el perro no siente dolor y todavía puede comer, ladrar y jugar. Fue en la época navideña de 2016 cuando Picasso y su hermano Pablo, que no tiene desfiguraciones, fueron abandonados, informó The Express.

Los hermanos fueron llevados a un refugio para perros en California y casi los pusieron a dormir, pero afortunadamente han sido adoptados por Liesl Wilhardt, de 51 años de edad.

Actualmente, Picasso se ha convertido de uno de los perros más famosos en redes sociales, ganando una legión de seguidores de aproximadamente 263.000 usuarios solo en Instagram, donde Liesl publica información de la mascota.

Foto: Lisel Wilhardt