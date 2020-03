Agreden a instagramer Dani La Chepi por robarle su celular

CDMX.- Daniela Viaggiamari "La Chepi" informó a través de historias desde su cuenta personal de Instagram que fue víctima de la delincuencia, cuando se encontraba por las calles una persona intentó robarle su teléfono móvil golpeándola.

Bueno... me quisieron robar el celular. Se acabaron las historias en la calle. ay, Dios, qué bárbaro

compartió Daniela en su historia, en el momento después del intento de asalto.

"Le pongo onda y me río, pero la verdad no hay nada de que reírse. Yo solo pienso en mi mamá, por ejemplo, que tiene 73 años, bajándose del bondi y me diga: "Dani estoy llegando a la parada", que la empujen y la tiren contra un colectivo". Explicó asustada la Instagramer después del hecho, el miedo que le causa que a un ser querido, más vulnerable, le pudiera pasar lo mismo que a ella.

En realidad estaba mandando un mensaje al productor de teatro

señaló Daniela, que en primera instancia había dicho que se encontraba grabando una historia para sus redes sociales.

Una persona que se encontraba trabajando, al escuchar los gritos de "La Chepi" intentó perseguir a la persona que la agredió, pero no logró alcanzarlo.