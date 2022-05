"Al asesino sí lo van a agarrar",  Presunto amigo de Debanhi asegura que fue feminicidio (VIDEO)

Gral. Escobedo.- "Al asesino sí lo van a agarrar", afirmó Iván, un joven quien aseguró haber sido amigo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa y saber lo que realmente pasó con ella la madrugada del sábado 9 de abril.

El sujeto, que no quiso dar más detalles de su identidad en entrevista para Oxlack Castro, publicada con el nombre "LLAMADA CON AMIGO DE DEBANHI NOS REVELA COSAS QUE NO CONOCIAMOS" en el canal de Youtube "Oxlack Investigador", sostuvo que la joven de 18 años fue víctima de feminicidio y no cayó accidentalmente a una cisterna en el motel Nueva Castilla.

Aunque no dio pruebas para sustentar sus dichos, también afirmó que otro amigo en común con Debanhi Escobar hablará ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), por lo cual, según sus palabras, en menos de un mes se sabrá quien fue el responsable.

"Al asesino lo van a agarrar porque entre el grupo que tenemos de amigos hay una persona que lo va a delatar y si consigo los mensajes créeme que el asesino va a salir en menos del mes", dijo, para después vincular al motel Nueva Castilla con otros comercios de la zona.

Iván detalló que la joven presuntamente sufrió acoso por parte de un hombre de 34 años a quien conoció en la universidad, mismo que, según su versión, se habría dado de baja tras lo sucedido a su amiga.

"Debanhi no andaba en malos pasos(...)pero conoció a un tipo mayor(...)creemos que él tuvo que ver mucho porque se parece mucho al del video, el que prácticamente están manipulando, porque Debanhi no huía por enojo o por pelear con amigas, huía porque te puedo asegurar que huía por cuestión de que sufrió un acoso", dijo el joven, quien resaltó saber que ese hombre fue a la fiesta de la quinta El Diamante, en la colonia Nueva Castilla, en General Escobedo, Nuevo León.

En la misma entrevista señaló de "doble cara" a Sarahí, quien junto a Ivonne acompañó a la hoy occisa a su última fiesta. A ella también le conoció en la facultad de derecho y criminología.

Iván aseguró que no quiere dar su identidad porque a otro amigo en común con Debanhi le amenazaron de muerte cuando intentó hablare sobre el tema. "Le hablaron y le dijeron -¿sabes qué? Si sigues hablando de más te voy a matar".