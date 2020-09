Albañil sorprende por su increíble parecido a Brad Pitt

Estados Unidos.- Un hombre podría ser la prueba contundente de que todos tenemos un doble en el mundo, y es que su parecido con Brad Pitt es demasiado increíble, incluso se ha convertido en toda una sensación en redes sociales, tanto así que miles de personas lo detienen en la calle contantemente para pedirle fotografías y autógrafos como si se tratara del roconocido actor de Hollywood.

Se trata de Nathan Meads, un sujeto de 33 años de edad que se desempeña como albañil en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, sin embargo, debido a la gran fama que ha cosechado en Internet, parece ser que ha dejado atrás los andamios y maquinas de construcción pues en su cuenta de Instagram él se describe como modelo y actor.

En dicho perfil llamado "Brad Pitt look like a like", algo así como "Doble de Brad Pitt", aprovechó su gran parecido y en poco tiempo consiguió casi 15 mil seguidores, donde comparte fotografías y videos con frecuencia, los cuales se llenan de comentarios en cuestión de minutos.

Por si fuera poco, "Brad" o "Bradders", como lo llaman ahora sus amigos, ha decidido unirse a la nueva tendencia de Only Fans y abrió su propia cuenta donde comparte contenido más atrevido, provocando la locura de las seguidores del actor estadounidense pues podría decirse que es casi lo mismo.

¡Emocionado pero nervioso!. Algunos reporteros vinieron a mi trabajo hoy para tomar algunas fotos y hablar sobre lo que es ser un parecido a Brad Pitt", escribió en sus redes sociales.

De acuerdo a información de algunos medios locales, Nathan Meads cobra la cantidad de 500 y 1000 euros por sus servicios como "influencer", donde aparece como "Brad Pitt" en eventos de todo tipo, esto le ha permitido obtener algunos nuevos ingresos en su vida y sobre todo mucha fama.

Confesó que nunca buscó ser popular pero las redes sociales se encargaron de hacerlo, ahora intenta acostumbrarse a ser tan conocido entre miles de personas y reconoció que está considerando dedicarse a ser un Brad Pitt de tiempo completo.