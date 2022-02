Alex Tienda, pide ayuda "Urgente" pasa salir de Ucrania tras hackeo a sus redes sociales

El youtuber y creador de contenido mexicano Alex Tienda sufrió un ataque a sus redes sociales, esto luego de que revelará que para escapar del conflicto de Ucrania y Rusia tuvo que abandonar parte de su equipaje, entre ellos su computadora portátil.

Fue a través de la red social de Facebook, que Alex Tienda explicó que cuando viajó de Kiev a Kramatorsk, una ciudad cercana a Donetsk y Lugansk, regiones separatistas de Ucrania, solo llevó el equipaje esencial, debido a que su intención era volver al día siguiente pero la situación actual le resultó imposible regresar a la capital.

"En el hotel dejé mi equipaje, laptop/disco duro y con el inicio de la guerra, regresar a Kiev ya no es opción. Hoy me entero que ya entraron a mi laptop", lamentó Alex Tienda en una publicación.

El creador de contenido documental explicó que el decidió dejar su equipaje debido a que en el momento que se trasladó a la zona del conflicto, Kiev era considerado un lugar seguro.

"Lógicamente no es práctico llevar maleta con artículos de sobra a la zona de guerra, por eso llevé lo esencial (y no, la laptop no era esencial)...", añadió.

Alex mencionó que perder su equipaje no es lo que le preocupa, sino el que hayan accedido a su computado teniendo prácticamente acceso toda su información.

Horas más tarde de esta publicación, el youtuber, afirmó que su cuenta de Instagram había sido hackeada, por lo que urgió apoyo para salir de inmediato de Ucrania.

Cabe recordar que Alex Tienda, sigue sin poder salir de Ucrania, pues ha informado que sigue su camino rumbo a la frontera con Polonia, lugar a donde han llegado miles de refugiados ucranianos.