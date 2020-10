¡Alguien despierte a Billie Joe de Green Day! llega octubre y también los mejores MEMES

Estados Unidos.- Era verano del 2005 y Green Day se colocaba en la cima de los más escuchados con su éxito, "Wake Me Up When Weptember Ends" (Despiértame cuando septiembre acabe), sin duda un tema con el que los usuarios nunca se habían identificado tanto como en este 2020, ya que actualmente el mundo está pasando por un gran desafío; la pandemia de Covid-19.

Es por eso que apenas y transcurrían los primeros días de septiembre y Green Day ya comenzaba a hacer ruido en redes sociales, sin embargo, ahora que ha terminado apareció nuevamente pues es hora de despertarlo.

Un dato importante de esta canción, y que seguramente te hará sentirte peor, es que Billie Joe Armstrong, la voz de la agrupación, escribió la letra inspirado en su padre, quien desafortunadamente murió de cáncer cuando apenar él era un niño.

Pero bueno, no es momento de llorar si no de reír ya que el inicio de octubre ha traído consigo gran cantidad de divertidos memes. Aquí te compartimos los mejores.

"Septiembre terminó, tiempo de despertar al sujeto de Green Day"/ Especial

Asi reacciones Billie Joe Armstrong tras terminar el mes de septiembre/ Especial

No olvides que tenemos que despertar al tipo de Green Day mañana/ Especial

¡Despierta, despierta!/ Especial

¡Billie! , ¡Despierta!/ Especial

1 de octubre, alguien despierte al tipo de Green Day/ Especial

me @ billie joe armstrong on october 1stpic.twitter.com/iwZmzo52r4 — professional tove lo streamer (@finalfaggotry7) October 1, 2020

Despierta Billie/ Especial

Si hay algo que nadie puede negar es que a pesar de los años este sigue siendo un tema exitoso, la prueba es que a más de 15 años de su lanzamiento sigue haciendo ruido en redes sociales. ¡No olvides despertar a Billie!.