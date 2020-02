Alumna acosa a joven profesor y se vuelve viral en redes (Video)

Nuevo León.- En redes sociales circula el video de una joven estudiante lanzando atrevidos piropos a su maestro. Algunos internautas creen que se trata de acoso.

En la grabación se puede ver como la chica lanza piropos mientras el profesor se llena de vergüenza, sin embargo ella no para y sigue coqueteando. Aparentemente hechos ocurrieron en una escuela de Nuevo León.

Las imprudentes palabras de la adolescente provoca la risa de todos los estudiantes.

Posteriormente, se puede ver como el docente pasa lista, y cuando menciona el nombre de "Ximena", la estudiante vuelve a atacar.

No me llame Ximena porque no me gusta, dígame "mi amor"