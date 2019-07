Amenazan a niños en guardería con el audio de La Llorona (video)

Puebla.- A través de redes sociales se viralizó un video en donde se muestra como asistentes de una guardería amenzan a los niños con poner el audio de La Llorona si despiertan a sus compañeros más pequeños o si se portan mal.

En el video se mira como los niños se aterran al escuchar el audio de La Llorona, algunos cominezan a sollozar y una niña pide a su mamá, mientras las asistentes de la estancia infantil se burlan de sus reacciones.

El indignante hecho ocurrió en una estancia infantil que se ubica sobre el bulevar Valsequillo, en San Francisco Totimehuacán, en Puebla.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

En el video se observa como los niños están sentados en el piso y la encargada de cuidarlos los amenazan.

Jueguen con sus cubos. Y cada vez que se porten mal... ya escucharon, eh

Al hacerse viral el video los padres de familia acusaron a las maestras de la institución de maltrato psicológico, además de burlarse de la reacción de sus hijos.

El video ya fue compartido por los diferentes medios de comunicación y por usuarios que quedaron indignados por el trato de parte de las asistentes.

Viridiana Pérez, madre de un niño que aparece en el video, se mostró muy enojada.

Foto ilustrativa/Pixabay

"Mi hijo aparece (en el video). Está sentado y no se me hace justo. Me sorprendever el video es la maestra Leo (...) es ella es ella la que está atemorizando a los niños.

El pequeño César de sólo tres años dijo que La Llorona "vivía adentro, en el baño".

Una maestra que trabajó en esta misma estancia, confirmó el maltrato infantil.

"La verdad es que el trato que se les da a los niños ahí es muy muy feo. Ella misma muchas veces hasta les daba el trato mal a los niños, los jalaba, los jaloneaba, los hacía llorar, les gritaba. Luego se burlaban de los niños".

En Santa Catarina, Nuevo León ocurrió algo similar.

En redes sociales circula un video en donde unas presuntas maestras de una guardería graban y maltratan a una bebé.

El video también causó mucha indignación entre los cibernautas, se estima que el hecho se registró en una estancia de el municipio de Santa Catarina, que se ubica en la calle 18 Oriente, en la colonia López Mateos.

En el video se observa como una mujer (presunta maestra) embuja y se burla de una bebé de alrededor de 1 año de edad, mientras otra graba y también se ríe de la pequeña.

Trascendió que fueron ellas mismas las que grabaron el video, pero despúes lo eliminaron ante la lluvia de críticas por parte de los usuarios de las redes sociales.

Recientemente se dio a conocer que la maestra que maltrató a la bebé ya fue despedida.