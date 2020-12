¿Amor real? Joven sin dinero pide salir a su novia y no creerás la reacción (VIDEO)

Colombia.- Las redes sociales nos traen a diario contenido tan variado que logra captar la atención de todo tipo de usuarios, en esta ocasión hablaremos de un video viral que creó sentimientos encontramos en millones de personas.

Colombia es el país que fungió como escenario de las imágenes, específicamente en Madrid, Cundinamarca, donde un adolescente grabó a su novia sin que ella lo notara mientras le invitaba a salir, pero diciéndole que no tenía dinero para hacer grandes gastos.

En las imágenes se pude ver al joven identificado en su cuenta de Facebook como Maverick Causil sentado de frente a su novia en lo que según dijo, es la mesa de una panadería. La conversación inició con el chico explicando a su pareja que "le tocó pagar unas cosas", por lo cual se quedó sin dinero.

Desde entonces todo ya tomaba un rumbo particular, pues él lo dijo con una voz quebrada por momentos, mientras el rostro de la chica comenzó a desfigurarse y mostrar sus emociones nacientes.

Todo esto conmovió a la joven a tal grado que sus ojos se tornaron vidriosos, lo cual mezclado con su rostro notoriamente conmovido nos hace entender que estuvo a punto de romper en llanto.

Para divertirse no hay que salir a lugares caros, no sé si me doy a entender. No me mires así que me vas a hacer llorar", dijo la sensible protagonista del día.