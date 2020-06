Anne with an E: los mejores memes sobre la serie más popular de Netflix

"Anne with an E" se ha consagrado como una de las series más exitosas y entrañables de Netflix, robándose el corazón de miles de usuarios a lo largo de sus tres temporadas.

La comunidad de fans de la serie se ha visto devastada ante la noticia de que no habrá una cuarta temporada de "Anne with an E", inundando las redes sociales de súplicas a Netflix para que no la diera por terminada.

Incluso pidieron a Disney que retomara la historia e hiciera posible una cuarta temporada, una petición que se hizo tendencia en twitter con la frase "DISNEY SAVE ANNE". Para tristeza de todos, la notica se mantiene en pie.

Pese al desánimo, no han podido faltar los memes de fans evocando la entrañable historia de Anne, de los cuales te ofrecemos aquí la más exquisita selección.

Yo cada día que pasa sin que avisen que saldrá la 4ta temporada de Anne With An E :)

Please have compassion ��#renewannewithane pic.twitter.com/upeTQ9Nz4X — K. (@kalpanique) June 13, 2020

Voy mirando un capítulo y medio de Anne with an E y estoy así pic.twitter.com/ohQBzWd87y — Mc Titinho (@TomasRivero03) June 15, 2020

Ya empeze a ver Anne with an E y me gusta mucho la trama

La trama: pic.twitter.com/O67H9Jg4gn — ��������������; ᴮᵃⁿᵍᵗᵃⁿ��️ (@Samantharex5) June 12, 2020

Quién lloro viendo todos los capítulos de Anne with an e? digo pa ser compas pic.twitter.com/S7CCXqvzXw — P u c c i �� (@Camiipuccii) June 12, 2020

estoy triste por la muerte de Mary en Anne with an E pic.twitter.com/ZuxUrghNZ5 — ������ ���������� �������������� ; ����生 (@hyunjinxcloud) June 14, 2020

Muchos de los memes expresan el lamento de los fans por el final de la serie:

Bueno, ya acabe Anne with an E y estoy así pic.twitter.com/OGLgdL2Fru — la hija de mabel (@encajeviejo) June 17, 2020

termine anne with an E. que hago ahora pic.twitter.com/ukFn1mpxZM — κaren (@arenkraus) June 17, 2020

Un amigo se obsesionó con Anne with an E como yo y ahora me preguntó cuando salía la cuarta temporada, ¿cómo te explico Kevin? pic.twitter.com/pjACyj4mz0 — sofía�� (@sofiaagri) June 13, 2020

Yo cuando alguien me dice que se acaba de terminar Anne with an “E” y siente un vacío en su interior pic.twitter.com/go1Hemk93G — Anne�������� (@chileanawae) June 17, 2020

Yo, cuando terminé de ver Anne with an E: pic.twitter.com/mboGO2G77Q — viaje_entre_libros (@viajeylibros) June 16, 2020

