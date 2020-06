Aparece un "mensaje extraterrestre" acerca del coronavirus FOTO

Reino Unido.- Un círculo de cultivo visto como un mensaje "extraterrestre" con forma de coronavirus Covid ha aparecido misteriosamente en un campo de un agricultor en Inglaterra.

La inusual formación de cultivos se descubrió el viernes en el campo de Wiltshire, el condado que se dice que es el epicentro del turismo del círculo de cultivos, cuando comienza el inicio de la nueva temporada del círculo de cultivos.

Las imágenes del diseño detallado, encontrado en un campo de cebada agrícola y que se dice que mide aproximadamente 60 metros por 40 metros, se compartieron en las redes sociales.

En respuesta a las llamativas instantáneas de drones, Heather Barsby dijo: 'Esos alienígenas se arriesgan un poco al venir aquí durante una pandemia.

Segundo Círculo de las cosechas de 2020, reportado el 28 de mayo en Wiltshire, Inglaterra. pic.twitter.com/s0toYvqEpZ — Ummo (Gema Lozano) (@UmmoW) May 29, 2020

Y seguramente también deberían pasar dos semanas en cuarentena antes de jugar en los cultivos.

Richard Marshall agregó: 'Espero que no hayan viajado más de cinco millas. Al menos podemos estar bastante seguros de que no había más de seis de no más de dos hogares ''.

La ubicación exacta del campo no se ha revelado para evitar que los visitantes caminen allí y no se sabe cómo se hizo.

La aparición repentina de círculos de cultivo y sus intrincados diseños ha llevado a varias teorías sobre cómo se forman.

New Crop Circle Wiltshire 29 May 2020 https://t.co/RvDnBqT5pw vía @YouTube — Manuel #OtroMundoPf (@manuelOtroMundo) May 30, 2020

Los avistamientos de círculos de cultivos datan de hace cientos de años en Europa, y algunas personas creen que son el resultado de ovnis o naves espaciales que aterrizan en los campos y aplanan el cultivo.

En el campo contrario, la gente cree firmemente que los diseños grandes son hechos por el hombre, lo que a menudo causa tensiones entre los dos grupos.

