¡Aprende inglés...no es México! Hombre racista grita a trabajadora de supermercado en USA

Estados Unidos.- El racismo y la xenofobia está lejos de acabar. Muestra de ello es el video de un hombre que, con una actitud agresiva, criticó a una trabajadora de un Walmart ubicado en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, por hablar en español y no en inglés.

"Cuando estés en Estados Unidos, será mejor que aprendas nuestro idioma ¡Aprende inglés! ¡No es España ni México!, gritó el hombre veterano.

En TikTok se viralizó un video en el que se puede ver un hombre mayor enojado con una mujer de origen latinoamericano que se encontraba laborando en la cadena de supermercados sin portar su uniforme, la situación provocó que el sujeto considerara el hecho como "una falta de respeto" a los ciudadanos estadounidenses.

En el archivo subido por Kaysimiles78 en dicha plataforma virtual, el individuo, presunto ex bombero y ex policía, según lo que dijo él mismo, aludió a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 para asegurar que "cuando alguien no habla inglés, no podemos comunicarnos. En los Ángeles adivinen qué pasa, ¿honestamente? La gente muere".

Al lugar llegó un grupo de personas que intentó calmar al hombre, a pesar de que en sus rostros se reflejaba el enojo por la actitud del individuo. No obstante, el agresor siguió ofendiendo a los hablantes de español.

Leer más: “Joder que susto”, dijo un padre que confundió la prueba covid de su hija con una de embarazo

Los comentarios de desaprobación por parte de los internautas no se hicieron esperar, quienes calificaron al hombre como racista, xenófobo, además de tomar una actitud completamente absurda.