Aprovechó del buffet de restaurante y se comió 15 platos de pasta; lo tuvieron que correr del lugar

Brasil.- Un hombre de un apetito feroz en Brasil, tuvo que ser sacado de un restaurante estilo buffet de Sao Paulo ya que consumió 15 platos con pasta e intentaba pedir otros ochos.

El hombre se volvió viral en redes sociales luego de que se grabó indignado cuando lo corrieron del restaurante después de comerse 15 platos de pasta.

João Carlos Apolonio, quien se dedica a pintar y a obras de construcción, compartió el video de la mesa donde se encontraba repleta de platos vacíos. El restaurante tenía una promoción donde el cliente podría comer todo lo que quiera por un costo de 19.90 reales (77.38 pesos mexicanos), pero no lo cumplió.

Leer más: FOTO: Perrito adoptado vende llaveros para comprar sus croquetas en Edomex

Después de los platos de pasta, el hombre llamó al mesero y en lugar de cerrar la cuenta, pidió ocho platos más; cuatro porciones de lasaña y otras cuatro de ñoquis. El hombre superó las expectativas del establecimiento.

"Estaba buscando el lugar más barato para almorzar, entonces vi este restaurante que ofrecía platos de pasta a gusto por 19.90 reales", contó en su publicación que llegó hasta los noticieros.

Agregó que ni siquiera tenía mucha hambre, porque había desayunado ocho piezas de pan. Él comento que tiene ese nivel de hambre porque trabaja en obras y gasta mucha energía.

"Al principio todo iba bien, me pidió 10 platos y me los trajeron, fueron cinco lasañas, tres ñoquis y dos fideos".

El mesero pensó que el cliente no iba a poder con toda la comida y le advirtió que si no consumía todo, le iban a dar una multa de 9.90 reales, por lo que el pintor le dijo: "Puedes estar seguro de que me vas a pagar para que deje de comer".

Recalcó que no sintió la primera tanda de comida y siguió con cinco más; tres ñoquis rellenos y dos fideos. Para cuando se llenara, el restaurante le sirvió platos más cargados. "Cuando llegaron con uno de estos platos, dije: este venía lleno".

Pero esto no fue impedimento porque el hombre se comió todo y pidió ocho platos más.

El mesero me miró con los ojos abiertos y le aclaré que con este último pedido ya terminaba y no iba a seguir, porque había comido ocho panecillos en la mañana

El mesero se dio la vuelta y entonces apreció el gerente quien le solicitó que se retirara.

"Él me llamó para hablar y me pidió que me fuera. Por favor, ¿aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada".

Indignado sacó su teléfono y tomó un video donde contó lo que acababa de suceder. "Esto no se hace, no. Me acaban de echar de un restaurante. El tipo dijo que ya no me van a atender. Así que lo dejo registrado".

Leer más: ¿Infidelidad? Joven halla mensajes amorosos de 'Julio' en el celular de su papá

El hecho se viralizó en redes sociales, llegó a los medios brasileños y desde entonces el restaurante trató de minimizar el asunto con un comunicado para aclarar lo sucedido.

además el restaurante afirmó que el hombre es un cliente frecuente y que el caso no fue más que una producción de contenido para redes sociales del cliente.