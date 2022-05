"Arrésteme señor justicia", internet se enamora de un policía de Mazatlán, Sinaloa

Sinaloa.- Muchas personas se han hecho virales en internet por diferentes situaciones, muchas veces por sus acciones y otras por su apariencia, como lo es un policía de Mazatlán, Sinaloa, quien, de acuerdo a las usuarias de redes sociales es "guapísimo".

En redes sociales se han viralizado varios videos donde se puede ver a un policía del municipio de Mazatlán, Sinaloa, el cual ha dejado impactado a muchos usuarios, especialmente mujeres, quienes dicen que "esta bien guapote".

Fueron dos videos los que se subieron a la red social de TikTok, los cuales tienen más de dos mil likes, y muchos comentarios, entre los que se pueden leer "Arrésteme señor justicia", "Gracias ángel de las solteronas hasta qué lo encontré", "que me arreste", "muy guapetones", entre otros comentarios.

Una de las usuarias que comentó en los videos comentó que el policía de Mazatlán es "buena onda", hasta el momento nadie ha revelado su identidad, por la cual muchas se han preguntado.

Pero, para no dejarte con la duda, el policía sinaloense guapo se llama Luis Antonio Pazos, y al parecer no es el único que ha robado el corazón de muchas, si no que sus compañeros también lo han hecho, a continuación te dejamos unos videos.