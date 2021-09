Artista urbano inmortaliza el amor de don Reyes y la señora Imelda en calles de Iztapalapa

México.- El artista callejero, Pedro Peña, conocido como Sr. Mickrone en el mundo del arte urbano y la ilustración plasmó el amor verdadero de dos ancianos que lo inspiraron a realizar una mega obra al verlos mostrando una lealtad y cariño inquebrantable a pesar de los años y enfermedades.

Fue por medio de redes sociales que el artista de 36 años, residente del Estado de México, compartió la historia de don Reyes y la señora Imelda que lo motivó a inmortalizar ese sentimiento con latas de aerosol, y cubetas de pintura.

Sin pensar que su obra que fue realizada en calles de la colonia Jalpa en la zona de Santa Catarina de la alcaldía Iztapalapa, pronto se volvería viral.

Según mencionó Mickrone, en la publicación. Su inquietud surgió tras ver a la pareja de abuelitos sentados en una esquina, disfrutando solamente de su tranquilidad y la compañía mutua.

Don Reyes y la señora Imelda acostumbran sentarse todos los días en el mismo lugar

"Hace unos días, pintando vi a esta pareja de enamorados. Me llamó la atención y me acerque a ellos. Conocí a don Reyes y a La Sra Imelda, salen todos los días, se sientan en el mismo lugar a tomar el sol, me comentas que varias personas les han tomado fotos, incluso extranjeros", escribió Mickrone en redes sociales.

Leer más: Despedida: Hombre pasea a su perro antes de la eutanasia y enternece las redes sociales

Al mostrar el resultado del pequeño regalo que les hizo, el artista urbano mostró una fotografía de los ancianos, y en ella se observa a don Reyes sentado en la banqueta sobre unos trapos, mientras que al frente sostiene a su amada Imelda en la silla de ruedas.

Según informó el artista a medios locales, la pareja de enamorados estuvo presente durante el proceso manifestando siempre la misma rutuna, pues por momentos se les podía observar a él acariciándola y recordando la silla de ruedas a su pecho.