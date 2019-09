Ash Ketchum es campeón de la Liga Pokémon de Alola después de más de 20 años

Momento histórico para los fans de la franquicia de monstruos de bolsillos, Ash Ketchum el protagonista del anime logró por fin ser el campeón de la Liga Pokémon de la región de Alola.

Si no seguiste los pasos de este entrenador en busca de ser el mejor que nadie más y ser maestro Pokémon, no tuviste infancia, ya que en cada temporada Ash buscaba ser campeón de cada región: Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Teselia, Kalos y Alola; pero no logró lo cometido hasta ahora en la última región.

Aquí te resumimos los últimos lugares en los que quedó en cada temporada:

En la región de Kanto quedó en el top 16

En la región de Johto quedó en el top 8

En la región de Hoenn quedó en el top 8

En la región de Sinnoh quedó en el top 4

En la región de Kalos quedó en el segundo lugar

En la región de Alola resultó campeón

Esto tomó más de 1,000 episodios, siete regiones y más de 20 años para poder hacerse con el trofeo de la Liga Pokémon.

Ash junto a su fiel Pikachu, iniciaron la aventura en el año de 1997 y hoy ya es una leyenda.

Tras este triunfo, usuarios de Internet celebran su victoria con memes y reacciones, incluso lo comparan con el equipo de fútbol del Cruz Azul por llegar siempre a la final.

Cuando ya ganaron AMLO, DiCaprio y Ash

Sólo falta Cruz Azul ��#LigaAlola#AshCampeón pic.twitter.com/BftEPAaN3n — Danny Baltazar �� (@DannyBoy18200) September 15, 2019

#AshCampeon al fin el maldito me da una alegría, si el pudo todos podemos. pic.twitter.com/0dWffV10WC — daniel galaviz (@danielextodo) September 15, 2019