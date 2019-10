Así fue como el hijo de El Chapo pidió parar la violencia en operativo

El Gobierno de México presentó este miércoles un vídeo del operativo fallido llevado a cabo en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre donde Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, no ofrece resistencia y pide parar la violencia.

Ya paren todo oiga, ya me entregué, ya paren todo, por favor. Ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo. Dígales que se retiren. Pero ya dígales, ya no quiero que haya desmadres. ¡Ya no quiero que haya desmadre por favor!