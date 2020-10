¡Asqueroso!, limpian por primera vez una casa en 12 años; mira el antes y el después

Inglaterra.- Una empresa dedicada a la limpieza acaba de compartir en redes sociales el trabajo más impresionante de todos sus años de servicio, se trata de una casa que jamás fue limpiada durante 12 años y es que no hace falta ser una persona obsesionada con la limpieza para que las desagradables imágenes te provoquen escalofríos. Fueron necesarias seis personas con herramientas especiales, tarjes de protección, máscaras e infinidad de productos para acabar con la mugre, las manchas y el mal olor.

De acuerdo a la empresa My Kind Of Clean, el domicilio ubicado en el distrito de Dalton, Inglaterra, corresponde a un hombre viudo de 80 años que debido a su condición física le fue imposible limpiar. Por si fuera poco, se fueron acumulando todo tipo de averías, como problemas en la fontanería, rotura de electrodoméstico y otros detalles que convirtieron la casa en un total desastre.

Impresionados por las condiciones en las que vivía el pobre anciano, sus vecinos y amigos se organizaron para contratar a una empresa dedicada a la limpieza, pero no podía ser cualquiera pues se trataba de un trabajo fuera de serie. Afortunadamente dieron con la indicada, pues basta con ver las increíbles imágenes del "después" para notar que hubo un gran trabajo de por medio.

De acuerdo a la publicación de My Kind Of Clean, se tuvo que organizar a un equipo especializado que incluía a seis profesionales de la limpieza, herramientas especiales y hasta un camión de basura, mismo que fue utilizado en dos ocasiones debido a la cantidad de deshechos. "Hoy ha sido uno de los mejores días aquí en My Kind of Clean, ya que hemos ayudado a alguien a recuperar la paz en casa. Ha sido difícil, agotador y emotivo, pero más que nada ha sido muy gratificante saber que podemos ayudar a las personas de esta manera".

La empresa de limpieza pasó aproximadamente 50 horas haciendo su trabajo. Comentaron que apenas habían pasado 40 minutos cuando el primer camión de basura estaba lleno. Sin embargo, es importante mencionar que en todo momento la compañía británica dejó claro su interés por ayudar a las personas más necesitadas.

El anciano había vivido solo durante unos cuantos años y sin ayuda de nadie. En ese tiempo se acumularon demasiadas cosas. Era tanta la basura que llenamos dos contenedores con todo tipo de artículos para tirar", dijo Emma-Lea, titular de My Kind Of Clean al medio extranjero The Mail.

Emma-Lea, reveló que el primer problema al que se enfrentaron es que el dueño del domicilio tenía varios años sin salir, así que un amigo suyo lo llevó a dar un paseo mientras el equipo trabajaba. Por su parte, los empleados sabían que se trataba de algo especial pues además de que sería el más impresionante al que se habían enfrentado antes, estaban ayudando a una persona que de verdad lo necesitaba.

El antes y el despues

La compañía británica se encargo de compartir las fotografías del antes y el después, donde se ve reflejado al arduo trabajo del equipo. En las imágenes de la casa una vez ya limpia se podía distinguir el color original del piso, situación que no era posible antes de que limpiaran. Al respecto, la empresa pidió a los usuarios ser respetuosos con el propietario de la casa ya que no estaba en condiciones optimas para hacer el trabajo él mismo.

Como era de esperarse esta noticia no ha dejado boquiabiertos solamente al equipo de My Kind Of Clean, sino a miles de internautas de todo el mundo que dejaron sus reacciones y comentarios de asombro. ¡Qué increíble trabajo han hecho ustedes! Parece una casa diferente espero que ayude a la persona que ha estado luchando en su nuevo hogar", "qué increíble trabajo has hecho, ayudando a alguien en una situación difícil. Nos enorgullecemos de nuestro servicio eficiente y siempre estamos felices de ayudar donde podamos", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

