Asustan a perro callejero en "broma" con peluches y redes señalan maltrato animal (Video)

Circula en redes sociales un video que ha causado polémica debido a que un perrito callejero que se encuentra dormido es víctima de una mala "broma" de un hombre, que graba su reacción al despertarse y encontrar un par de peluches de tigres frente a él.

Este video causó diversos comentarios en Facebook donde cuenta con 14 mil comentarios, entre negativos y positivos, y 56 mil reacciones desde risas hasta personas enojadas, quienes acusaron de maltrato animal a la persona responsable del video.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En el video se observa al perro callejero dormido frente a un local de comercio y tiene dos peluches de tigre frente a él. Una persona que se encuentra a la entrada del local le hace ruido y golpea el suelo con la suela del zapato para despertarlo.

Cuando el perrito se despierta y ve a los animales cerca de él, inmediatamente se levanta y sale corriendo mientras lanza un aullido se terror. Las personas que se encontraban cerca comienzan a reirse por la "broma".

De las 56 mil reacciones del video en Facebook, alrededor de 2 mil personas señalaron "me enoja" y mil reaccionaron con "me entristece", mientras que 37 mil (la mayoría) pusieron "me divierte".

Algunos usuarios escribieron que no estaban de acuerdo con esa "broma", ya que los animales también podían sufrir infartos por fuertes sustos "No es para nada gracioso pobre animalito. El susto que se llevó los animales también pueden sufrir infartos", escribió uno de ellos.

El maltrato animal, o crueldad hacia los animales, comprende comportamientos que causen dolor innecesario o estrés a los animales.