Ayudan a realizar el sueño de ser youtuber a un niño con una enfermedad terminal

Chile.- Quizá recientemente en redes sociales has visto que han estado compartiendo la historia de Tomi, un niño de Chile que padece cáncer de cerebro y que su sueño es ser Youtuber antes de morir.

Tomi es un niño de tan solo 8 años que padece de cáncer de cerebro y guarda la ilusión de ser Youtuber, en su canal es conocido como "tomiii 11".

En las últimas horas ha tenido cientos de miles de suscripciones de usuarios de redes sociales, hasta el momento en el que se escribió esta nota ya cuenta con 800 mil.

En Facebook, Twitter, YouTube e Instagram los usuarios hacen un llamado para lograr el sueño del pequeño Tomi, solo deben de suscribirse a su canal y darle like a sus videos donde relata algunas cosas que hace en el día.

Tomi es un niño carismático y simpático, siempre manda saludos a su gato y en su video más reciente hace un llamado a no caer ante las estafas, ya que menciona que hay personas buscan aprovechar de su situación para pedir dinero.

"Me explicaron que hay gente mala que quiere estafarlos a ustedes, sí a ti y no quiero que pase eso, por favor, así que no les estén depositando su dinero o algo alguien, porque ustedes son importantes para mí, yo solo hago los videos por diversión. Bueno, gracias, quería aclarar eso, los quiero mucho".

Tomi es amante de los videojuegos, en uno de sus videos ha dicho que le gusta mucho jugar MineCraft e incluso compartió un video de un unboxing de un teclado para una sola mano, ya que perdió la movilidad de uno de sus brazos.