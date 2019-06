Ayudó a un joven venezolano, él le pagó de la mejor manera

Lima, Perú.- Un joven contó una conmovedora en Twiter, la cual trata de la crisis que actualmente se vive en Venezuela y del bueno corazón de una señora que ayudó a un joven ofreciéndole un techo donde dormir y cubrirse del frío.

Su vecina le alquilaba un cuarto a un joven venezolano de 27 años de edad, que vendía caramelos en un semáforo, a quien su vecina invitó almorzar ya que el chico se había portado muy amable con ella, ahí conoció su historia.

El chico vendía dulces para ayudar a su mamá que estaba en Venezuela, y él dormía en el parque donde no pegaba demasiado el frío para ahorrarse la renta, y mandar lo mas que pudiera a su madre.

Por lo que no le alcanzaba para pagar un cuarto, le conmovió tanto su historia, que la señora lo invito a vivir a su casa de manera gratuita, hasta que encontrara algo estable.

Mi vecina le alquilaba una habitación independiente a un venezolano desde hace bastante tiempo. Hace poco el venezolano se mudó y como me gusta pasear al perro de la señora le pregunté por él, me dijo:

Finalmente el joven logro conseguir un buen trabajo, sin embargo, siguió viviendo en su casa, de manera gratuita, indica el tuit.

El día que su inquilino decidió irse, la invitó a almorzar al mismo sitio donde lo llevó cuando se conocieron, le dio un sobre con dinero, el cual era equivalente al año y medio que vivió conmigo y hasta más, contó la señora que no quise aceptarlo pero él insistió diciendo:

De no ser por usted, probablemente seguiría durmiendo en la calle y mi mamá en Venezuela habría muerto de hambre hace mucho. Lo que hizo por mi no se paga ni con todo el dinero del mundo, me salvó la vida