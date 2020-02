"Bajando las escaleras, me caigo mucho", mujer presume sus inmensos senos

EEUU.- Cada persona se propone alcanzar ciertas metas en la vida, desde títulos académicos, puestos de trabajo, viajes, entre otras cosas, y bueno, la meta de Foxy Menagerie, es parecerse a Jessica Rabbit.

La mujer de 42 años de edad, es reconocida en las redes por sus inmensos senos. En Instagram cuenta con casi 150 mil seguidores, quienes constantemente comentan sus provocativas y exageradas fotografías.

Comentó Foxy que después de haberse divorciado hace seis años, comenzó a realizarse sus primeras cirugías de aumento de senos con la finalidad de verse mejor.

Los enormes senos de la mujer miden aproximadamente 6.640 centímetros cúbicos, y por sí eso fuera poco, aseguró que planea expandirlos aún más.

La atrevida mujer confesó que si tiene una obsesión con las cirugías, ya que realmente esta satisfecha con los resultados.

Me siento fantástico cuando me operan, me hace muy feliz ver a la nueva persona en la que me estoy convirtiendo"