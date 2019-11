Bañan a gata bebé con pegamento; ahora lucha por su vida

Chile.- Una gata bebé, en cada minuto que pasa lucha por su vida ya que fue abandonado por sus dueños.

El motivo... la bañaron con pegamento y la dejaron a la su suerte en una de las calles de Santiago, Chile.

De acuerdo con información publicada por La República, una veterinaria de nombre Daniella Herrera supo de este caso y de inmediato decidió ayudar a la pequeña felina.

Venía gravísima. Estaba super deshidratada, como con un 10 % de deshidratación, con mucha hipotermia, con 33° de temperatura, y con hipoglicemia, comentó.

Especial

Tras el conmovedor rescate, la gatita que se encontraba cubierta con pegamento fue sometida a métodos tradicionales que no sirvieron de mucho.

“Fuimos probando, la fuimos bañando de a poco para que no se le irritara la piel, y esas son las cosas que han generado reacción, pero no las podemos usar mucho porque ella pesa 200 gramos, entonces no queremos intoxicarla ni nada” detalló la veterinaria.

Según la veterinaria, aún no se conoce nada sobre los responsables del terrible maltrato animal. “Si esa persona lo hizo a propósito, espero que se dé cuenta que hizo un daño muy grande a un ser vivo”, añadió.