Bella joven "se le hinca" a su ex mientras camina con su nueva novia (VIDEO)

Michoacán.- Las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video que retrata la variabilidad emocional que tenemos los seres humanos, los protagonistas son tres personas, un joven con su novia y una mujer que tras lanzar insultos terminó de rodillas.

En el material audiovisual con duración de casi un minuto se ve a los mencionados en una calle de Morelia, Michoacán, momentos después de comprar un algodón de azúcar; la pareja permanece tomada de la mano durante los primeros instantes, mientras la otra fémina intenta separarlos sin mucho éxito.

Aunque no se distingue claramente todo lo dicho por la joven, se escuchó claramente lo que el hombre le responde: "No, no voy a regresar contigo. Es que me vienes siguiendo", lo cual dio contexto a lo que pasaría después.

Tras la respuesta negativa del sujeto, la mujer, que porta un vestido con líneas verticales de varios colores, intentó agredir a la novia de su ex pareja, pero este se pone en medio y evita algo más grande.

Por esta p*t* m*mad* me cambiaste...yo estoy más buena que tú, (...)g*rda", dijo la fémina evidentemente enojada.

La otra involucrada, vestida más simple, con un pantalón azul deslavado y una blusa blanca con grabados negros, solo se llevó las manos al rostro sin dar mucha más respuesta que su actitud seria.

La discusión siguió apartados de la cámara hasta que la antes mencionada hizo una pequeña participación e intentó separar a su novia y a la quejosa, sin embargo solo consiguió más agresiones.

El final del metraje está en otro material, donde se ve como los novios intentaron alejarse del lugar a la vez que la la joven del vestido tomó a su ex del brazo, para después arrodillarse ante él y suplicarle que no la deje.

Comentarios en redes sociales aseguran que todo fue actuado en busca de ganar seguidores y viralizar el video, hasta el momento esto no se ha confirmado, pero sin duda alguna lograron su objetivo de ser así.