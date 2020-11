Estados Unidos.- Como cada año el último viernes del mes de noviembre, se llenará de ofertas, oportunidades, jalones, empujones y hasta algunos golpes, y es que queda oficialmente inaugurado el Black Friday 2020 o Viernes Negro. En esta ocasión tuvo inicio después del Día de Acción de Gracias, no obstante, autoridades estadounidenses tuvieron que implementar algunas medidas debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Definitivamente, el también conocido como Black Weekend es una de las fechas más esperados por los estadounidenses e incluso turistas internacionales, ya que buscan aprovechar los descuentos que diferentes negocios ofrecen, por esta razón muchas personas conservan su dinero hasta la llegada de este día.

Sin embargo, para los que no tenemos dinero también hay una gran oferta; los mejores memes de Black Friday. Si de algo podemos estar seguros, es que los memes no tienen precio así de disfrútalos y no olvides compartirlos con tus amigos ya que se han vuelto viral en Internet.

Black Friday lanza sus mejores ofertas en MEMES; aquí los mejores/ Especial

Por otra parte, si fuiste de los afortunados que podrán gozar de las ofertas del Black Friday, no olvides seguir las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. ¡Buena suerte!.