Bolillos y memes para el susto en la Ciudad de México tras sismo

Como si no fuera suficiente tener que cuidarse de posibles contagios por Covid-19, los habitantes de la Ciudad de México tuvieron que tomar medidas ante otro evento: un sismo de 5.7 de grados reportado por el Sistema Meteorológico Nacional.

La noche del 19 de marzo tomaba el curso natural ante el semáforo naranja hasta que, a las 21:06, se reportó un sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, que fue perceptible en algunas zonas de la capital del país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero como no todo son malas noticias, los memes no se hicieron esperar y comenzaron a circular en las redes sociales decenas de imágenes para pasar el trago amargo en caso de no tener un bolillo a la mano.

Leer más: No se reportan daños por el sismo en CDMX por el momento: Sheinbaum