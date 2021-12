Brenda Sandoval, una tiktoker con insuficiencia renal que sufre del desabasto de medicamentos en México.

Zapopan, Jalisco.- Desabasto de medicamentos en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunció una tiktoker a través de su cuenta en la red social luego de que pasara un mes sin que surtieran su receta médica para controlar y estabilizar las consecuencias de su enfermedad.

Brenda Sandoval es una joven tiktoker de 22 años de edad proveniente de Zapopan ubicado en el estado de Jalisco, a quien hace alrededor de diez años le diagnosticaron insuficiencia renal crónica, lo que la obliga a depender de la hemodiálisis para mantenerse con vida y de medicamentos complementarios para mantenerse estable.

A través de un vídeo en su cuenta de TikTok, @brendasandovall, en donde explica cómo es vivir con insuficiencia renal crónica, denunció ante sus 637 mil seguidores que el desabasto de medicinas no solo surge en su especialidad, sino en todas, a tal grado que ya se están perdiendo muchas vidas.

Brenda Sandoval es estudiante de la licenciatura en derecho en la Universidad de Guadalajara y desde hace tres años se encuentra bajo tratamiento sustitutivo, sin embargo afirmó que jamás le había pasado que no surtieran su receta médica por el desabasto de medicamentos en el hospital del IMSS.

“Como evidencia está mi receta que no me la han surtido desde hace un mes y es una medicina de suma importancia para mí, porque sin ella me da anemia, entonces es una medicina que es fundamental para mi vida” mencionó mientras mostraba a la cámara su receta sin surtir, así como los comentarios de sus seguidores que mencionan no haber podido surtir recetas en otros hospitales del mismo instituto.

La joven de 22 años se encuentra en proceso de trasplante de riñón, su padre se hace estudios para asegurarse que puede donarle su órgano, sin embargo Brenda duda en realizarlo tras el desabasto surgido “es preocupante y la verdad yo no sé qué va a pasar con mi trasplante, hasta me da nostalgia, porque hasta para trasplantes no hay medicinas” manifestó la tiktoker.

“Entonces yo no sé si quisiera trasplantarme este sexenio, este año, no quisiera perder un órgano que me están donando con mucho cariño, por falta de medicamentos y por falta de dinero” manifestó.

Aseguró que este tipo de situaciones no le importan al gobierno ya que, “una persona sana no se pone en el lugar de una enferma”.

Entre los comentarios del vídeo que ya alcanzó las 53 mil visualizaciones se encontraron algunas experiencias: “Mi esposo fue trasplantado, su injerto no duró debido al medicamento. Todo se complicó y me dejó hace un mes”; así como opiniones sobre el tema “Los hospitales con desabasto y el presidente destina millones para la construcción de un estadio”; “Pero nuestro presidente estrella dice que el desabasto es mentira de sus opositores”; “Y don peje con otros datos”.