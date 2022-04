¿Burla o pista? Motel Nueva Castilla sube misterioso VIDEO poco antes del hallazgo de Debanhi

Escobedo.- Desde que Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció la mañana del sábado 9 de abril muchas han sido las especulaciones al respecto, pero la verdad queda poco clara hasta ahora, lo único cierto es que la joven fue hallada muerte en una cisterna del motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León.

Algunos aseguran que hay una oscura verdad, otros creen que fue accidente, todo esto son planteamientos sin sustento corroborable, pero, un grupo de personas considera haber encontrado pistas en un video publicitario que subió a TikTok la cuenta del motel.

Fue en el perfil "@motelnuevacastilla" donde, horas antes de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de la mujer de 18 años, se subió un video con estilo de edición y narrativa distinto a los otros. Sus elementos visuales y auditivos para algunas personas son sí o sí un mensaje, solo que hay quienes creen que es una burla que busca sacar provecho de la tragedia y otros que es un mensaje a las autoridades sobre lo que sucedió entre el 9 y el 21 de abril.

La historia del video publicitario transcurre en primera persona, y al ser analizado superficialmente es solo para dar a conocer que hay nuevas habitaciones disponibles en la planta alta.

Al inicio del TikTok se ve la carretera Monterrey - Nuevo Laredo, con una imagen muy similar a la tomada por el conductor de Didi que abandonó a la joven, inmediatamente la cámara gira y enfoca la entrada del hotel. La canción que ambiente es "Para poder llegar a ti", de Ramón Ayala y los Bravos del Norte.

La siguiente toma muestra un complejo de habitaciones con solo una, de varias cocheras abiertas, en ese instante aparece en la pantalla la frase: "contamos con nuevas habitaciones", tras esto, la cámara sube unas escaleras mientras se puede leer "en la planta alta".

Quienes creen en redes sociales que la producción es un mensaje a las autoridades, señalan que la letra de la canción usada tiene relación: Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil para poder llegar(...)Me dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad".

Otros elementos que fueron destacados en TikTok fue una placa con el número de las habitaciones 157-163; una presunta relación entre la letra de la música, texto en la pantalla y zonas del motel; así como la única habitación que aparece enfocada en primer plano, de número 174.

Tras la popularización de la publicidad, el motel Nueva Castilla puso en privada su cuenta en la red social china, por lo tanto es imposible ver el contenido previo y la publicación original.