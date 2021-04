CUIDADO con el reto viral "24 de abril, Día Internacional de la Violación"

"La Purga modo violación", es como algunos usuarios de redes sociales han llamado al reto viral popularizado principalmente por Tik Tok "#April24th2021" o 24 de abril, mismo que también es considerado como "El Día Internacional de la Violación".

Todo comenzó con tiktokers de Estados Unidos denunciando un video que incita a violar durante el transcurso de ese día, material audiovisual que ya no puede ser encontrado en redes sociales, o que tal vez no existió, pues son pocos quienes afirman haberlo visto.

Aunque muchas de las personas creen que solo se trata de una broma de mal gusto, hay muchas otras que piden toman todas las precauciones ante el 24 de abril bajo el argumento de que, sea cierto o no, ya sirvió como idea para los agresores sexuales.

Otro punto destacado por internautas es que, además de suponer un riesgo para la integridad física de las mujeres (principalmente), el banalizar algo tan grave como las violaciones representa un peligro para la evolución cultural y la buena conducta cotidiana.

Para poder pasar el 24 de abril, "Día Internacional de la violación", muchas cuentas de Tik Tok, principalmente de mujeres, dieron sus recomendaciones para evitar ser víctima de algún agresor o agresora por este reto viral.

Algunas de ellas son no salir de casa al menos de que sea estrictamente necesario, en caso de no poder evitarlo, hacerlo en compañía de personas de confianza; mantenerse alerta en todo momento y no distraerse con el teléfono celular.

En busca de evitar este reto viral también puedes llevar contigo productos de defensa personal como navajas pequeñas o gas pimienta, tener a la mano en tu celular los números de emergencia y la opción compartir ubicación en tiempo real en alguna aplicación de mensajería.