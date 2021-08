¿Cadáver en el río? Acuden a recuperar cuerpo, pero hombre solo dormía (VIDEO)

Estados Unidos.- Un hombre se volvió viral en redes sociales cuando se quedó dormido en el río de Oklahoma, Estados Unidos, y personas creyeron que se trataba de un cadáver flotando y dieron aviso a los cuerpos de rescate.

El Departamento de Bomberos de Tulsa en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, atendió junto al Departamento de Policía el reporte ciudadano que indicaba que había un cadáver en el río por lo que de inmediato mandaron un bote para rescatar el cuerpo, llevándose la sorpresa que no solo el hombre se encontraba con vida, sino que se encontraba por su voluntad relajándose en las aguas.

A través una publicación en la cuenta oficial de Twitter, el Departamento de Bomberos de Tulsa compartió la historia y un video del hecho. "Enviamos un bote y descubrimos que el hombre estaba tirado en el agua", indicó.

En el video se observa al hombre acostado en el agua mientras los rescatistas se acercan para recuperar el presunto "cadáver en el río", al cerciorarse de los signos vitales, el hombre se levanta del agua como si nada.

"El río está bajo, pero todavía es potencialmente peligroso en algunas áreas. ¡Por favor, manténgase a salvo y encuentre formas alternativas de mantenerse fresco!", pidió el Departamento de Bomberos de Tulsa.

"¿Qué tiene de malo estar en el río? No hay nada inusualmente peligroso en esto. Sí, todos sabemos que los ríos tienen corrientes.", "Ya uno no puede tomar un siesta en paz?", "Esto es gracioso, me alegro de que esté bien", fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios de Twitter en la publicación.

Uno de los ciudadanos cuestionó al Departamento de Bomberos por no mandar primero un dron para cerciorarse que se trataba de un cadáver antes de mandar a tres rescatistas. El departamento explicó que no cuentan con un puesto con personal encargado únicamente de operar el dron.

"Nuestros operadores tienen otras responsabilidades y no siempre pueden responder. Siempre estamos buscando formas de mejorar y nos encantaría tener un operador dedicado, pero el presupuesto no lo permite en este momento", agregó.