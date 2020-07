Caldo de Piedra, el tradicional platillo de Oaxaca que se volvió viral en Tik Tok

Oaxaca.- Durante las últimas semanas, se ha viralizado en Tik Tok y otras redes sociales un platillo típico mexicano, se trata del "caldo de piedra", originario de Oaxaca.

Si hay algo que ha beneficiado a los seres humanos, ese es el Internet y sus grandes alcances, gracias a esta herramienta tenemos acceso a todo tipo de información sin importar de que lugar del mundo se trate.Por esta razón, las redes sociales y la comida han logrado crear un extraordinario vinculo.

Recientemente en Tik Tok, se publicó un video que muestra un delicioso platillo oaxaqueño, un guiso de pescado donde se utilizan piedras hirviendo para calentarlo.

En una grabación hecha por un turista estadounidense, se puede ver como una persona saca las piedras de las brasas, para luego colocarlas en el caldo y este hierva de forma inmediata.

La gastronomía oaxaqueña no tiene comparación, y prueba de ello, es el majestuoso "Caldo de Piedra", platillo ancestral cuya preparación reafirma que la tradición culinaria de nuestro estado, es sinónimo de identidad que enorgullece a México.#OaxacaViveEnTi

��/sam_amor10 pic.twitter.com/l16lbD0vT5 — Juan Carlos Rivera Castellanos (@JuanCRiveraC) July 12, 2020

¿Qué es el caldo de piedra?

Cabe señalar que este platillo es muy antiguo, incluso es considerado un platillo prehispánico que honra a las mujeres y es considerado un símbolo de unidad y respeto, por lo tanto es únicamente elaborado por hombres.

Además de su peculiar preparación, el delicioso caldo no se come en un plato tradicional, si no que en una jícara.

Esta delicia está preparada con pescado, jitomate, cebolla, chile, agua, epazote y algunos ingredientes extras dependiendo de cada cocinero.



