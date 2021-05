Candidata en BCS se come una tortilla "para agarrar pilas" y le llueven burlas

Baja California Sur.- Este año las campañas políticas rumbo a las elecciones del 6 de junio han tenido gran presencia en las redes sociales, donde candidatos y candidatas comparten sus propuestas y actos proselitistas hacia la sociedad que pasa el mayor tiempo del día en redes sociales.

Candidatos se han vuelto virales en redes sociales por publicaciones que llaman la atención a los usuarios, en esta ocasión la candidata a la alcaldía de Los Cabos, en Baja California Sur, por la coalición "Unidos Contigo", Lupita Saldaña, se volvió viral luego de compartir una fotografía comiéndose una tortilla "para agarrar pilas".

La cara de felicidad al comerme una tortilla; tenía mucha hambre y necesitaba agarrar pilas para seguir en campaña", compartió la candidata.

De inmediato los mensajes positivos y negativos inundaron la publicación, con más de 20 mil reacciones y más de 4 mil comentarios.

""Pero a ver si no fuera humilde, ¿podría comerme una tortilla?" Ya deberían dejar de sobreactuar todo, no solamente usted, todos los candidatos", comentó una usuaria. "Me quedé pasmado con tanta humildad", escribió otra. "Que oso que crean que haciendo cosas como esas la gente va a decir “uy si, mira se comió una tortilla, es de pueblo y para el pueblo voto por ella” mejor no publiquen tonterías y demuestren que valen la pena con actos reales".

"Jugamos el mejor juego de disfraces, que cuando terminas las campañas se quitan la máscara y dan a conocer el verdadero rostro de la soberbia", escribió una usuaria en la publicación de Facebook. "Humildad solo en campaña, después se dedican a robar y hacerse más ricos!", agregó otra persona.

La alianza "Unidos Contigo" está conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Humanista (PH) y de la Renovación Sudcaliforniana (PRS).