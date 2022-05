Cansado de no tener los resultados deseados, hombre decide tatuarse el abdomen que siempre soñó

Cansado de tanto esfuerzo en el gimnasio y no tener los resultados que deseaba, un hombre decidió tatuarse las abdominales que siempre soñó.

A través de un video en TikTok, el tatuador Dean Gunther, contó la historia de uno de sus clientes, quien había asistido al gimnasio durante seis años, con la esperanda de bajar de peso, pero eso nunca pasó, así que pidió su ayuda para tatuarse el abdomen perfecto.

Aunque el hombre compartió el video en sus redes sociales muchos dudaron de su veracidad, así que el tatuador compartió otro video en el que mostró parte del proceso que se realizó para hacer el tatuaje.

En el video se puede ver cómo el tatuador coloca el diseño que realizará en el abdomen de su cliente y luego se mira al hombre recostado siendo tatuado.

“¡Cómo obtener un paquete de 6 en 2 días! ¡Tú te lo tatúas! Mi hermano estaba cansado de pasar horas en el gimnasio, así que le di un tatuaje de 6 paquetes, listo para el verano”, fue la descripción que se usó en la red social para el curioso video.

En los comentarios muchos mencionan que el artista hizo un gran trabajo, sin embargo el cliente se podría arrepentir más adelante de lo que hizo.

“Eso tiene que ser lo mas triste que he visto”, “Lo he visto todo” y “Si no puedes tonificarlo, hazlo”, son algunos otros comentarios que se pueden leer en la red social Tiktok.