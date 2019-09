Captan a criatura negra en un bosque que "miró" a quien la grababa

Rusia.- Una extraña criatura similar a un alienígena fue filmada en cámara en los bosques de montaña de Rusia en septiembre de 2019, y cuando el video se hizo público, las redes reaccionaron con diversas opiniones, algunas de ellas fueron de horror al notar la extrañeza de la criatura.

La criatura desconocida era de color negro similar a un extraterrestre y parecía "mirar" al hombre que tenía de frente, cuando en su pequeño cuerpo se encendieron dos "ojos" característicos, pero cuando el animal desplegó estas dos luminarias, el camarógrafo corrió despavorido.

Estaba escondido en un árbol y comenzó a mirar al operador. Recientemente, extrañas criaturas han comenzado a aparecer en los bosques, aunque mo se tienen evidencias concretas de sus apariciones.

Se dice que probablemente provienen de alguna mazmorra, bajo tierra hay túneles de cuevas donde pueden vivir criaturas terribles incluso extraterrestres, según cuentas lugareños del área cercana a los bosques.

En los bosques de Rusia hay zonas anómalas donde a menudo aparecen animales que pueden resultar extraños, pero muchos locales aseguran que sí se trata de extraterrestres.

Criatura con alas y tentáculos se hace viral por asustar un hogar

Indonesia.- Este extraño insecto parecido a un extraterrestre con tentáculos espeluznantes ha aterrorizado a una familia después de que lo vieron arrastrarse por su casa.

La criatura fue captada por una cámara que se arrastraba por el techo hasta la ventana abierta de una casa en Bali, Indonesia, durante una tormenta violenta.

El propietario de la casa, Hari Toae, dijo que la criatura, que se parece al terrorífico monstruo de la sombras en la serie de horror y ciencia ficción de Netfix Stranger Things, parecía estar buscando un lugar seguro para quedarse.

Afuera había una tormenta y la lluvia caía. Dijo: "Dejaré que se quede en mi casa, pero solo por la noche. No quiero que asuste a mis invitados".

Hari dijo que no había podido identificar a la criatura alada, pero dijo que "parecía un extraterrestre". Añadió: "No es algo que haya visto antes. "No creo que venga de este vecindario ''.

Pero mientras esta bestia se parece al Monstruo de las Sombras, es muy probable que sea una polilla, aunque sea una de las más extrañas. Su nombre propio es los gangis creatonotos.

Tienen cuerpos rojos o amarillos, pero son más conocidos por cuatro tentáculos pulsantes que emergen de su espalda cuando se sienten calientes y quieren tener relaciones sexuales.

Los brazos translúcidos son, de hecho, glándulas olfativas que expulsan feromonas, con los pelos flotando el olor hacia las polillas hembras.