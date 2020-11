Captan a muñeca hablando sola sin pilas y causa terror en redes. Viral

Argentina.- Los eventos paranormales siempre serán un misterio, a través de los años se han registrado diferentes eventos que han puesto los cabellos de punta a millones de personas, a veces son apariciones, otras son ruidos extraños y en algunas ocasiones se han visto en objetos, sobre todo en juguetes. El siguiente caso es un ejemplo claro de esto último, todo ocurrió cuando una familia originaria de Salta, Argentina, captó a una muñeca hablando sin tener pilas. Una grabación del hecho se volvió viral en Internet y ha generado gran cantidad de comentarios por parte de los internautas.

"Algo rarísimo le pasó a una tía. Es una muñeca de hace muchos años que le regalaron a su hija y rezaba el Ángel de la Guarda, pero al estar viejita ya no andaba. Y de repente, así de la nada, empezó a reírse y a decir cosas", comentó Gisela Progreso en su perfil de la red social.

Bajo la aterradora descripción, aparecía un video que mostraba al juguete supuestamente "endemoniado". Aparentemente las personas del lugar le preguntaban algunas cosas y ella respondía, lo raro es que no tenía pilas.

¿Por qué nadie me ha secado? No actúen fríamente", dice la muñeca. "¿Estás escondida? Sal, no te puedo encontrar", agrega.