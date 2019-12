Captan a rata ‘ninja’ noqueando de una patada a una víbora

California.- Según una nueva investigación realizada en California, en una pelea entre una rata canguro y una serpiente de cascabel, quizás apueste por la rata.

El video de alta velocidad capturado por investigadores de la Universidad de California Riverside muestra que los pequeños roedores, que a menudo pesan solo 127 gramos, pueden patear una serpiente de cascabel atacante en la cabeza con la velocidad del rayo, "estilo ninja".

En un video, se ve a una rata brincando en el aire y pateando a una serpiente con sus ancas, lanzando a la serpiente a varios metros de distancia. Entonces, la rata se escapa a un lugar seguro.

Las ratas canguro que respondieron rápidamente con frecuencia pudieron saltar por completo de la serpiente, dejando a la serpiente mordiendo nada más que polvo mientras la rata canguro se disparaba en el aire de siete a ocho cuerpos, dijo Rulon Clark.

El equipo ha estado trabajando para descubrir cómo las ratas evaden la muerte cuando las serpientes atacan por algún tiempo.

Esta semana, publicaron dos nuevos artículos en revistas revisadas por pares Functional Ecology and Biological Journal of the Linnean Society.

Los videos de las ratas "ninja" filmadas en el desierto de Sonora a las afueras de Yuma, Arizona, se publican en YouTube, y el equipo incluso tiene un sitio web dedicado al pequeño roedor de combate: Ninjarat.org.