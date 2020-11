Captan a serpiente que intenta ahorcar a un gato en medio de la calle y logran salvarlo

Tailandia.- En redes sociales circula el estremecedor video donde una enorme serpiente intenta ahogar a un gato para después tragárselo en plena calle de Tailandia. En las imágenes se puede ver perfectamente como el reptil rodea al felino con su alargado cuerpo mientras personas que se encontraban en el lugar lograron percatarse de la situación e intervenir. El video se volvió viral en Internet, generando el asombro de miles de usuarios.

En un momento de la grabación se aprecia como algunas personas que viajaban a bordo de su vehículo se detienen para intentar al pobre gatito que estaba a punto de convertirse en la cena de la serpiente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Segundos mas tarde un valiente sujeto se acerca y patea a la serpiente para que esta suelte al "michi", sin embargo, su estrategia no funcionó. Mas tarde una mujer interviene con un palo para intentar asustarla y por fin logran que lo suelte.

Lo curioso fue que luego de ser liberado, contrario a lo que muchos esperaban, el gato se quedó completamente inmóvil, probablemente por que estaba en estado de shock. No obstante, segundos más tarde reacciona y corre hacía el otro lado de la avenida para ponerse a salvar.

Como era de esperarse esta publicación ha generado gran cantidad de reacciones y comentarios en redes sociales por parte de los internautas, quienes aplaudieron en su mayoría aplaudieron la acción de las personas que salvaron al gatito. Por otra parte, algunos lamentaron que la pobre serpiente se quedo sin cena.

Otro animalito que desafió a la muerte gracias a la buena acción de las personas fue un perrito que estuvo a punto de ser comido por un enorme cocodrilo. Un estanque en Florida, Estados Unidos (EEUU), fue el lugar donde ocurrió el dramático hecho. En un video que circula en diferentes plataformas de Internet, se ve al hombre emerger del agua lentamente mientras sujeta con ambas manos al reptil, para después llevarlo a la orilla e intentar abrir sus fuertes mandíbulas para que salga el pobre perrito.

Luego de un momento de intensa lucha, el sujeto logró su cometido, permitiendo al atacado escapar lo más rápido posible con notorio dolor en su cuerpo y un paso no tan fluido al intentar correr. El valiente hombre, que viste pantalón azul, así como playera y gorra blanca, permaneció unos segundos más sosteniendo con fuerza al animal, en un intento de que no le mordiera o siguiera al can. Desafortunadamente no está claro cual fue el final de la historia pero sabemos que por suerte no terminó en una tragedia.