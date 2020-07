Captan acto de racismo de empresario contra una familia asiática en EU

EEUU.- Desafortunadamente, en pleno 2020 y luego de varios sucesos que marcaron al mundo, el racismo sigue haciéndose presente en algunos lugares. Recientemente se viralizó en redes sociales un acto más de discriminación hacía una familia asiática en un restaurante de California, Estados Unidos.

El agresor fue identificado como Michael Lofthouse, CEO de una reconocida empresa de tecnología local. En la grabación se puede ver claramente como insulta a los otros comensales, quienes celebraran un cumpleaños en el restaurante Lucia de Bernadus Lodge and Spa.

Ante esta situación, Lofthose se resiste durante unos minutos al ver que esta siendo grabado, sin embargo, decide continuar con los insultos.

El hombre les hizo una señal con el dedo medio y continuó lanzando sus insultos, haciendo referencia también a las políticas del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las cuales han sido señaladas por muchos como racistas.

La indignación fue tanta que una mesera del negocio se acercó para pedirle que se retirara; él por su parte se acomodó su chamarra y salió del lugar mientras seguía insultando.

Luego de que el video comenzara a circular en Internet, Lofthouse, aprovechó sus redes sociales para enviar disculpas a las personas agredidas, y reconoció su error, además de asegura que había perdido el control de sus emociones.

Mi comportamiento en el video es espantoso", dice en la declaración. " Este fue claramente un momento en el que perdí el control e hice comentarios increíblemente hirientes y divisivos . Me gustaría disculparme profundamente con la familia Chan. Solo puedo imaginar el estrés y el dolor que sienten. Me enseñaron a respetar a las personas de todas las razas y me tomaré el tiempo para reflexionar sobre mis acciones y trabajaré para comprender mejor la desigualdad que tantos de los que me rodean enfrentan todos los días".