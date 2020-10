Captan supuestas tarántulas con alas en EU; ¿Son reales?, aquí lo explicamos

Estados Unidos.- Usuarios de Estados Unidos comenzaron a compartir fotografías de un extraño insecto al que llamaron "tarántula con alas", desatando el terror en redes sociales, debido a su gran similitud con este arácnido, incluso algunos pensaban que se trataba de alguna mutación pues de este 2020 ya nada podría sorprendernos.

Cabe señalar que las imágenes se volvieron viral en Internet y es que son totalmente reales, sin embargo, hay una explicación para ello. De acuerdo a los especialistas se trata de Antheraea polyphemus, una especie de polilla que efectivamente si parece una tarántula con alas pero contrario a lo que muchos imaginarían, este insecto es inofensivo para cualquier persona.

Conocida también como una polilla de seda, habita en algunas regiones de México, Estados Unidos e incluso en el sur de Canadá. Por lo regular se les puede encontrar en bosques, huertas y humedales además que a veces pueden llegar hasta zonas urbanas.

Este peculiar insecto mide aproximadamente 15 centímetros y se alimenta de las cortezas de árboles y follajes. Los robles, sauces, limones, ciruela y pera son sus favoritos pero puede subsistir comiendo una gran variedad de estos. Asimismo, es en estos árboles donde hacen sus nidos para poner huevos.

"Yo rezando porque no se me aparezca una, e aquí todos mis miedos juntos, las arañas ,los insectos que vuelan y las cosas con muchas patas". "¿Era mucho que las cucarachas volaran, ahora me salen con esto?". "El 2020 no nos puede sorprender mas , una tarántula que vuela", fueron algunos comentarios de los usuarios.

Está claro que este pobre insecto es juzgado por su apariencia cuando no haría daño ni a un niño, así que si ves a una de estas "tarántulas con alas" no le hagas daño. De hecho esta polilla no es venenosa y tampoco presenta un comportamiento agresivo hacía los humanos, por lo contrario, suelen ser presas fáciles para pájaros, avispas y otros mamíferos.