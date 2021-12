Carlos Muñoz anuncia su retiro de las redes sociales y culpa a su personaje de ser ofensivo

México.- A través de las redes sociales el coach Carlos Muñoz anunció su retiro explicando que su personaje se volvió alguien "disruptivo, ofensivo, frívolo y superficial", con el cual no se identifica y se planteó la necesidad de "evolucionar".

El "guru de los negocios", detalló que su personaje "Master Muñoz", quien ofendió al mesero y que ha causado polémica en redes sociales por su excéntrico comportamiento, era un personaje que buscaba aconsejar a las personas a emprender; sin embargo anunció su retiro de redes sociales.

"Sé que el personaje del Master Muñoz fue disruptivo, pero en ocasiones también se volvió ofensivo, frívolo y superficial; no me identifico. Por lo tanto, desde hace unos meses me he planteado la necesidad de evolucionar, de cambiar profundamente", dijo en el video que compartió a través de Instagram.

Explicó que entrará en un periodo largo de "introspección" y que no sabe cuándo regresará, pero cuando lo haga será para apoyar a emprendedores.

El anuncio de Carlos Muñoz se volvió incluso tendencia en Twitter, el influencer se hizo viral en redes sociales por su manera de dirigirse a la audiencia para intentar impulsarlos a emprender, además de anunciar sus conferencias.

Usuarios de redes sociales hicieron memes ante el anuncio de la salida de las redes sociales de Carlos Muñoz y se burlaron al respecto.

El polémico debate de Carlos Muñoz con Diego Ruzzarin

"¿Por qué crees lo que crees?" Carlos Muñoz se volvió viral con miles de memes luego de el debate que tuvo con Diego Ruzzarin, donde los usuarios aseguran que terminó humillado.

El debate que tuvo con Diego Ruzzarin fue en el mes de marzo del 2021, donde tocaron el tema del marketing, sin embargo Ruzzarin le dio la vuelta a Carlos Muñoz, quien se mostró molesto tras su derrota.

Tiempo después, Carlos Muñoz justificó que una noche antes tuvo "una pedota con Alejandro Fernández" y que el equipo de Diego Ruzzarin estaba preparado para la victoria después del debate.

"Larga historia wey, yo llegué muy cansado a ese debate, me puse un pedón con Alejandro Fernández una noche antes, eso ya lo he platicado, llegué cansado y al día siguiente tuve una agenda de trabajo completa, clase en la mañana, tuvimos una sesión con inversionistas, luego tuve una comida con mis miembros master y me fui a una junta en helicóptero con socios y regreso", dijo Carlos Muñoz en una entrevista con el youtuber Gusgri.

Carlos Muñoz se ha envuelto en varias polémicas, ya que hay clips de videos donde llama "minions a sus trabajadores", insulta a la gente que viaja en el Metro diciendo que "esas personas ya están muertas" y la ocasión que le dijo a un mesero en una de sus conferencias "que le falta hambre".

