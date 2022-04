Caso Debanhi: Así es el recorrido del motel Nueva Castilla a la quinta Venecia (VIDEO)

Escobedo.- El miércoles 20 de abril el youtuber Mafian TV hizo una investigación que comenzó en el motel Nueva Castilla, donde encontraron sin vida a Debanhi Susana Escobar Bazaldúa el jueves 21, y terminó en la quinta Venecia, sitio que albergó la última fiesta de la joven.

El recorrido, que fue publicado en la cuenta de Youtube "Mafian TV" con el nombre "El último video de #DebanhiEscobar te dejará HELADO", retrata cómo son por dentro y por fuera las instalaciones del comercio de hospedaje.

El creador de contenido aseguró, tras entrevistar a una de las encargadas, que en la parte externa solo tienen una cámara de seguridad y no graba, solo es para monitorear; esto, mientras el interior no cuenta con tanta seguridad.

Por dentro el Nueva Castilla no es muy diferente a otros moteles de México, pasillos, habitaciones con privacidad y un lugar donde se puede encontrar comida y otros artículos, por fuera tampoco es distinto a lo que muchos conocen.

Tras estar en el hotel, Mafian TV se trasladó a una empresa de nombre Oruga Tools, donde quedó documentado que no hay una sola cámara. Justo a un costado se encuentra Transportes Internacionales ALCOSA, punto clave en la investigación según Mario Escobar, padre de la víctima.

En la transportista , el también periodista destacó la presencia de solo una cámara de seguridad, misma que captó a Debanhi durante sus últimos momentos de vida.

Al seguir con el paso a paso de la joven se topó con el punto exacto en que el conductor de Didi la bajó, esto, aproximadamente en el kilómetro 15.5 de la carretera Monterrey - Nuevo Laredo.

Más adelante llegó hasta la calle Villa de Numancia, donde dobló a mano izquierda para continuar hacia la quinta Venecia, sitio donde la ahora fallecida fue abandonada en una fiesta por sus amigas.

El camino no parece ser tan peligroso de día. El concreto está maltratado, pero no es terracería, y la apariencia de las casas no refleja un barrio de mala muerte. A lo largo del camino Mafian TV se encontró con otras quintas.

Quinta Venecia, el sitio de la fiesta, tiene en su exterior al menos dos cámaras de seguridad y un ambiente totalmente tranquilo. A lo largo de la calle Villa de Numancia solo hay ocho cámaras, pero no todas están en funcionamiento ni son de grabación.