Caso Pamela Mastropietro; un crimen que conmocionó al mundo

El 29 de enero de 2018, Pamela Mastropietro abandonó sin previo aviso Pars di Corridonia, una comunidad de rehabilitación de drogas en la que era interna, nunca regresaría.

La joven, que en ese momento tenía 18 años de edad, decidió pedir "raite" deseosa por encontrarse con su familia de nueva cuenta.

Según la información revelada, un conductor se detuvo y regaló dinero a la joven, mismo que usaría para tomar un taxi y llegar a la ciudad de Macerata, Italia, lugar donde fue vista última vez.

El taxista más adelante declararía haberla visto entrar a una farmacia, mientras afuera la esperaba un hombre afrodescendiente.

El sujeto se trataba de Oseghale "N", un vendedor de droga de 29 años, que acompañó a Mastropietro a comprar una jeringa.

Las cámaras de seguridad de la zona revelaron que después de adquirir el producto se dirigieron rumbo a la recidencia del delincuente.

Dos días después de que la joven se fugara, un transeúnte dio aviso a la Policía de haber encontrado dos valijas sospechosas y abandonadas en la localidad de Pollenza, Macerata.

Los elementos de policía encontraron dentro el cádaver mutilado de Pamela Mastropietro, con signos de violencia sexual.

En el domicilio de Oseghale fue encontrado el abrigo ensangrentado de Pamela y un recibo por una jeringa de la farmacia en la que la chica había sido vista por última vez, demás, se comprobó que había lavado el piso de su departamento con abundante cloro.

La policía también detuvo a dos hombres, nigerianos igual que el princupal acusado, que después serían condenados a a seis y ocho años de prisión por venta de droga.

Después del juicio, Oseghale "N" fue condenado a cadena perpetua.

La versión del delincuente

El señalado en una primera versión confesó haber descuartizado el cuerpo de Mastropietro, versión que más adelante cambiaría.

“Salí a vender marihuana a una persona que me había llamado. Dejé a la chica viva en la casa con Desmond. Cuando regresé al apartamento después de tres o cuatro horas, la encontré adentro de las valijas. (…) Yo no fui. No la violé. No la asesiné. Solo quiero pagar por lo que hice (…)", sostuvo.